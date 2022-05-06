這兩年在家抗疫，晚餐不愛外賣，因就算再好的餐館菜式，放在餐盒焗住、非即時趁熱享用，味道必大打折扣。我愛美食，若兩個人忙完工作回到家，只是彼此對住啃飯盒，實在神傷。那時晚市未放寬，吃外賣吃到一個點，我忍無可忍，豪氣地向為食先生說：「以後晚餐等我嚟！」為食先生當堂心心眼，他素來愛吃我偶然興致大發下煮的菜。於是，往後的日子我幾乎餐餐煮。我對晚餐有要求：要美味、有鑊氣、材料新鮮、營養均衡、配搭有驚喜，餸菜至少兩星期不重複。抗疫期間，家裏頓變「利氏小館」，為食先生邊吃邊說：「好幸福！」然而吃得開心是要償還的：鏡子面前出現兩個肥嘟嘟的孖寶，大家的腰圍和磅數達到人生巔峰。

再肥下去不是辦法！但那些地獄式減肥法又不是我杯茶，減到頭暈暈兼無啖好食，那我寧願肥。鑽研過各種減磅方法後，決定先由減糖（少甜）和減醣（攝取小量碳水化合物）開始，澱粉質高醣（尤其是高度精製的碳水化合物）很多人都知，高糖汽水、雪糕、蛋糕等，減肥人士也會識避，但其實最大的高糖陷阱，藏於醬料、某些水果（如榴槤、西瓜），甚至我們以為是有益的食品，如坊間售賣的乳酪和高營養奶粉罐頭，而白砂糖更是致肥元兇。

於是，我把家中的醬料、調味料全換上不含糖份的，棄用白砂糖，澱粉質食物、高果糖水果和有糖乳酪且先擱置。我只是作了這小小轉變，其他一切如常，三餐照吃到飽，正餐有肉有菜有海鮮，烹調方法不變，輕輕鬆鬆地實行低糖和低醣飲食。僅僅一星期左右，兩個發福的面龐開始變尖，為食先生的波友驚訝：「何解跑快咗咁多？！」而我則不知不覺輕了兩千克，腰圍瘦了兩吋。

糖是現代人致肥和很多疾病的元兇之一，早在七十年代，Dr. John Yudkin已出版很多書籍，如《Sweet and Dangerous》、《Pure, White, and Deadly》等，指出糖是心血管代謝疾病、腎病、肝病、短壽、過度活躍症、專注力不足、暴力傾向，甚至癌症的誘因。減少攝取糖份，不僅為了體態，更是為了健康。