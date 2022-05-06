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莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜

副刊版 2022/05/06

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福建莆田哆頭村是一個有600多年養蟶歷史的海邊小漁村，這裏的居民世代養蟶。村內的灘塗是罕見的純黑泥，土質肥沃不含沙，養份非常高，這兩萬多畝的黑泥灘塗就是哆頭蟶的成長「溫床」。

每年4至5月是莆田哆頭蟶最

...

欄名 : 新鮮熱辣

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