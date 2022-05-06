莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 副刊版 2022/05/06 分享： 分享： 福建莆田哆頭村是一個有600多年養蟶歷史的海邊小漁村，這裏的居民世代養蟶。村內的灘塗是罕見的純黑泥，土質肥沃不含沙，養份非常高，這兩萬多畝的黑泥灘塗就是哆頭蟶的成長「溫床」。 每年4至5月是莆田哆頭蟶最 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 2022/05/04 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 2022/05/04 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 2022/04/30 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 2022/04/29 city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 2022/04/27 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 餐廳 菜式 魚 銅鑼灣 蛋 蝦 母親節 父親節 莆田