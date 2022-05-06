神感召參選？ 李家超：宗教是個人信仰 政治版 2022/05/06 分享： 分享： 特首林鄭月娥於5年前參選特首時表示自己是天主教徒，曾稱「蒙受神的感召參選」。可是，同樣是天主徒的李家超，昨日被傳媒問及有否受神感召，他卻稱：「宗教是個人信仰，希望將宗教保持個人事情。」 對於感召一事，李 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 廣東看齊浙江 港特首最大「原產地」 2022/05/05 廣東看齊浙江 港特首最大「原產地」 天主教徒 李家超人生哲學服務社會 2022/05/04 天主教徒 李家超人生哲學服務社會 被指追蹤色情帳戶 李梓敬稱抹黑 2022/05/03 被指追蹤色情帳戶 李梓敬稱抹黑 逾300人出席 政綱簡介會做足防疫 2022/04/30 逾300人出席 政綱簡介會做足防疫 議員撑連任 陳茂波會心微笑 2022/04/29 議員撑連任 陳茂波會心微笑 李家超 特首選舉 天主教 林鄭月娥 梁振英 董建華 曾蔭權