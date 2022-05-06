神感召參選？ 李家超：宗教是個人信仰

特首林鄭月娥於5年前參選特首時表示自己是天主教徒，曾稱「蒙受神的感召參選」。可是，同樣是天主徒的李家超，昨日被傳媒問及有否受神感召，他卻稱：「宗教是個人信仰，希望將宗教保持個人事情。」

對於感召一事，李

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