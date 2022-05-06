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三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍

行政人員版 2022/05/06

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儲存容量是購買智能手機時的重要考慮之一，現時大多數Android手機都是採用UFS芯片，至於旗艦機則會配備較新型號的3.0或3.1 UFS芯片。三星宣布推出新一代UFS 4.0芯片，聲稱傳輸速度較

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欄名 : 科技新知

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