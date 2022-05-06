三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 行政人員版 2022/05/06 分享： 分享： 儲存容量是購買智能手機時的重要考慮之一，現時大多數Android手機都是採用UFS芯片，至於旗艦機則會配備較新型號的3.0或3.1 UFS芯片。三星宣布推出新一代UFS 4.0芯片，聲稱傳輸速度較 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 今日 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 2022/05/05 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 Meta開放存取 AI大型語言模型 2022/05/05 Meta開放存取 AI大型語言模型 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 2022/05/04 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 2022/05/04 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 Android 記憶體 晶片