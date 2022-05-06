Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 行政人員版 2022/05/06 分享： 分享： 聯想（Lenovo）昨日宣布，為Yoga系列推出新一代的筆記本電腦，如Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7 Pro X，以及桌上電腦Yoga AIO 7，預計將於5月底至6月底分段推出，售 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 今日 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 2022/05/05 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 Meta開放存取 AI大型語言模型 2022/05/05 Meta開放存取 AI大型語言模型 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 2022/05/04 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 2022/05/04 西班牙首相手機 遭間諜軟件「飛馬」竊密 商業 科技行業 科技硬件 Lenovo 滑鼠