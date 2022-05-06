京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 中國版 2022/05/06 分享： 分享： 北京多個地鐵、巴士站因疫情停開，大量市民被迫踩單車返工，滿街單車情景重現街頭，近年乏人問津的共享單車也突然變搶手，彷彿回到上世紀八十年代。 「摩的」重現 返回80年代 昨日（5日）是五一連假後首個工作天， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 今日 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 今日 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 今日 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 你可能感興趣 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 今日 01:00 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 今日 01:00 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 今日 01:00 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 疫情 北京 車位 巴士 的士 單車 新冠肺炎疫情