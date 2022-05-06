京地鐵巴士停開 市民踩單車上班

北京多個地鐵、巴士站因疫情停開，大量市民被迫踩單車返工，滿街單車情景重現街頭，近年乏人問津的共享單車也突然變搶手，彷彿回到上世紀八十年代。

「摩的」重現 返回80年代

昨日（5日）是五一連假後首個工作天，

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