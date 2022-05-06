浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者

繼北京一公廁傳染鏈導致近40人染疫後，浙江天台縣亦指一公廁傳染鏈致多人感染，官方要求與該公廁有時空交集的人員立即報告。

據神秀天台微訊號周三（4日）晚間消息，台州市通報，截至當日16時，本輪天台疫情共發

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