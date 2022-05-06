浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 中國版 2022/05/06 分享： 分享： 繼北京一公廁傳染鏈導致近40人染疫後，浙江天台縣亦指一公廁傳染鏈致多人感染，官方要求與該公廁有時空交集的人員立即報告。 據神秀天台微訊號周三（4日）晚間消息，台州市通報，截至當日16時，本輪天台疫情共發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 今日 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 今日 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 今日 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 你可能感興趣 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 今日 01:00 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 今日 01:00 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 今日 01:00 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 疫情 北京 學校 遼寧 遼寧省 新冠肺炎疫情