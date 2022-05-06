台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 中國版 2022/05/06 分享： 分享： 台灣周四（5日）新增本土確診個案超過3萬宗，再有5名患者離世。衞生福利部預測，不排除下周三（11日）確診數達到10萬宗以上。 綜合台媒報道，台灣流行疫情指揮中心昨表示，台灣新增30,035宗本土確診，再 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 今日 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 今日 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 今日 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 你可能感興趣 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 今日 01:00 滬新症5千內 1800重點企業7成復工 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 今日 01:00 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 今日 01:00 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 疫情 疫苗 台灣 台北 高雄 台中 桃園 新冠肺炎疫情