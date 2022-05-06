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台確診首破3萬 下周單日或逾10萬

中國版 2022/05/06

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台灣周四（5日）新增本土確診個案超過3萬宗，再有5名患者離世。衞生福利部預測，不排除下周三（11日）確診數達到10萬宗以上。

綜合台媒報道，台灣流行疫情指揮中心昨表示，台灣新增30,035宗本土確診，再

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