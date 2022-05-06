滬新症5千內 1800重點企業7成復工 物流擁擠 外電指344艘貨輪待入上海港 中國版 2022/05/06 分享： 分享： 上海新病例維持5,000宗以下，1,800多家重點工業企業逾七成復工，供應鏈持續恢復。官方指，復工情況穩中向好，防控無必要加碼，各區可因地制宜制定復工措施；保障商貿企業「應復盡復」，但員工不可回家。另 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 今日 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 今日 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 今日 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 你可能感興趣 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 今日 01:00 京地鐵巴士停開 市民踩單車上班 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 今日 01:00 浙江現公廁傳染鏈 官方尋時空交集者 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 今日 01:00 台確診首破3萬 下周單日或逾10萬 中國 新冠肺炎 貿易 餐飲 上海 汽車 加拿大 運輸 超市 司機