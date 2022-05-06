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滬新症5千內 1800重點企業7成復工

物流擁擠 外電指344艘貨輪待入上海港

中國版 2022/05/06

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上海新病例維持5,000宗以下，1,800多家重點工業企業逾七成復工，供應鏈持續恢復。官方指，復工情況穩中向好，防控無必要加碼，各區可因地制宜制定復工措施；保障商貿企業「應復盡復」，但員工不可回家。另

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