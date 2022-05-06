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在家工作新常態 利僱主拓人才庫

行政人員版 2022/05/06

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最近終於與朋友出來見面飯聚，有些更是去年聖誕節後首次見面，真的是「好久不見」。曾經港人最愛旅行，現今除了不能旅行外，還要杜絕社交活動，外出食飯有重重困難，入戲院睇戲要多加一針疫苗，唯一的「安慰」，可能

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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