在家工作新常態 利僱主拓人才庫 行政人員版 2022/05/06 分享： 分享： 最近終於與朋友出來見面飯聚，有些更是去年聖誕節後首次見面，真的是「好久不見」。曾經港人最愛旅行，現今除了不能旅行外，還要杜絕社交活動，外出食飯有重重困難，入戲院睇戲要多加一針疫苗，唯一的「安慰」，可能 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 舊有優勢不在 宜改變尋出路 2022/04/29 舊有優勢不在 宜改變尋出路 NFT音樂比賽 促進了解元宇宙 2022/04/25 NFT音樂比賽 促進了解元宇宙 遊戲訂閱服務大戰 誰是GaaS王者 2022/04/22 遊戲訂閱服務大戰 誰是GaaS王者 WeWork給創科公司上一堂課 2022/04/15 WeWork給創科公司上一堂課 NFT熾熱 港產交易平台將登場 2022/04/11 NFT熾熱 港產交易平台將登場 科技行業 社會民生 疫情 香港 移民 在家工作