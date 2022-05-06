蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 行政人員版 2022/05/06 分享： 分享： 【本報訊】科企蘋果（Apple）上月起開始實施新混合工作模式，但不少員工認為他們已在家工作兩年，已不習慣及不願意重返辦公室工作。據社交網站Blind調查顯示，76%受訪蘋果員工表示，他們對公司的重返辦 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 混合工作新模式 5招調整管理策略 2022/05/05 混合工作新模式 5招調整管理策略 培養5大軟技能 員工增值添優勢 2022/05/04 培養5大軟技能 員工增值添優勢 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 2022/05/03 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 2022/04/29 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 2022/04/28 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 職場文化 職業生涯 辭職 行政管理 疫情 在家工作 Apple 遙距工作