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蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職

行政人員版 2022/05/06

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【本報訊】科企蘋果（Apple）上月起開始實施新混合工作模式，但不少員工認為他們已在家工作兩年，已不習慣及不願意重返辦公室工作。據社交網站Blind調查顯示，76%受訪蘋果員工表示，他們對公司的重返辦

...

欄名 : Good Job Insight

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