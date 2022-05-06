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圓方「額外獎賞」禮遇升呢 消費滿$6萬享總值$2萬獎賞

行政人員版 04:00 2022/05/06

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早前ELEMENTS圓方推出「額外獎賞」活動反應熱烈，現再度加推。黛安收到風，由即日起至5月20日，圓方除咗「春日購物禮遇」外，顧客喺場內消費滿$60,000，更可享總值$20,000嘅指定消費電子禮券及商戶電子禮券，例如總值$2,000指定消費餐飲電子禮券、總值$1,500指定消費美容電子禮券、總值$1,200指定時尚服飾電子禮券等等，有關禮券適用於場內逾百間人氣商戶，包括BVLGARI、MOSCHINO等名店㗎。

另外，顧客喺圓方以指定嘅電子貨幣即日單一消費滿$2,000，亦可享總值$2,000獎賞，包括總值$400指定消費餐飲電子禮券、$100指定消費美容電子禮券，以及總值$1,500指定消費商戶電子禮券。

除咗Shopping外，圓方都準備咗多個低至半價嘅堂食優惠，例如喺Mango tree堂食惠顧「泰」滋味饗宴，可享「二人同行一人免費」，或以優惠價$298享用「饗泰周末早午餐」等。此外，憑即日電子消費滿$100，仲可享2小時免費泊車優惠，或憑即日電子消費滿$400，可享4小時免費泊車優惠。

本文轉載自《晴報

Mango tree「泰」滋味饗宴二人同行一人免費

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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