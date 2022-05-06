傳媒報道的創業故事，都喜歡用「放棄高薪厚職」和「追求夢想」這些字眼去形容創業者。

作為創業的過來人，我的確放棄了一份待遇還算不錯，而且也有一點江湖地位的工作。這的確需要一點勇氣，也需要夢想去支持。我的夢想就是想證明，願意與員工共享成果的企業，也可以生存得很好。

我認為人應該有夢想，也應該去追求夢想。沒有夢想的人生，好像是漫無目的，也沒有多大生趣。追求夢想也是值得鼓勵的事情，曾經為理想奮鬥過，無論結果如何，也應該無憾。但創業不一定高風險，放棄高薪厚職也不等於做雜技表演時不擺放安全網。

高薪厚職都只是現在進行式，能延續多久，根本不會有人知道，特別這幾年經濟那麼動盪。

作為上班族，高薪厚職最終都會歸零，分別只是在退休後，還是在自己沒料到的情況下歸零。無論多風光，高薪厚職最終都會消失。我沒有見過一個僱主，會出糧給一個離了職的員工，除非是2000年6月1日前入職、有長俸的公務員。

真正的安全網，是追求夢想的時候，面對的風險，是自己能承受的，而無論結果如何，我們也不用憂柴憂米，當我們夢想成真的時候，我們還能建造出一個更大更厚實的安全網。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》