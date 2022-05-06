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何文田瀚名1房推30伙 738萬入場

地產版 2022/05/06

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嘉里（00683）旗下何文田喇沙利道豪宅現樓瀚名，首次推出1房戶型，並以價單方式發售，涉30伙，折實價738.39萬元入場，將於短期內收票，最快下周展開銷售。

折實呎價20989至25559

嘉里發展香港

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銷售 樓價 加息 何文田 嘉里 瀚名 一手市場 嘉里建設（00683） 印花稅 豪宅

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