何文田瀚名1房推30伙 738萬入場 地產版 2022/05/06 分享： 分享： 嘉里（00683）旗下何文田喇沙利道豪宅現樓瀚名，首次推出1房戶型，並以價單方式發售，涉30伙，折實價738.39萬元入場，將於短期內收票，最快下周展開銷售。 折實呎價20989至25559 嘉里發展香港 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 大埔Silicon Hill擬月內推 最細230呎 今日 大埔Silicon Hill擬月內推 最細230呎 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 今日 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 你可能感興趣 大埔Silicon Hill擬月內推 最細230呎 今日 01:00 大埔Silicon Hill擬月內推 最細230呎 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 今日 01:00 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 銷售 樓價 加息 何文田 嘉里 瀚名 一手市場 嘉里建設（00683） 印花稅 豪宅