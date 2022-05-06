大埔Silicon Hill擬月內推 最細230呎 港未加息新盤加快推 柏瓏II涉805伙 地產版 2022/05/06 分享： 分享： 本港未有跟隨美國加息，發展商加快推盤進度，大埔白石角Silicon Hill第1期料批預售樓花後隨時出擊，提供576伙，最細單位面積230平方呎；另元朗錦上路站柏瓏I銷情報捷，短期推出柏瓏II，涉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 何文田瀚名1房推30伙 738萬入場 今日 何文田瀚名1房推30伙 738萬入場 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 今日 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 你可能感興趣 何文田瀚名1房推30伙 738萬入場 今日 01:00 何文田瀚名1房推30伙 738萬入場 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 今日 01:00 利奧坊‧壹隅沽5伙 THE HOLBORN下周售 香港 美國 銷售 發展商 加息 Silicon Hill 瓏碧 一手市場 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083）