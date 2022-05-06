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大埔Silicon Hill擬月內推 最細230呎

港未加息新盤加快推 柏瓏II涉805伙

地產版 2022/05/06

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本港未有跟隨美國加息，發展商加快推盤進度，大埔白石角Silicon Hill第1期料批預售樓花後隨時出擊，提供576伙，最細單位面積230平方呎；另元朗錦上路站柏瓏I銷情報捷，短期推出柏瓏II，涉

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