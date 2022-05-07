面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 置業家居 2022/05/07 分享： 分享： 【加息分析】美國聯儲局今年3月啟動加息周期，至今兩度調高聯邦基金利率共0.75厘，回顧美國對上一次展開加息，本港樓價基於銀行「水浸」而未有跟足美國加息步伐等諸多因素，以致樓價可屹立不倒，但縱觀近幾年本 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 今日 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 今日 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 你可能感興趣 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 今日 01:00 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 今日 01:00 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 最新專欄文章 更多 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 今日 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 今日 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 基金名家 李浩德 港股後市三大關鍵 價值股續跑贏 2022/05/03 基金名家 李浩德 港股後市三大關鍵 價值股續跑贏 聚焦美儲局議息結果 2022/05/03 聚焦美儲局議息結果 中海油首季勁賺1.3倍 兼派特別息 2022/05/03 中海油首季勁賺1.3倍 兼派特別息 移民 銀行 美國