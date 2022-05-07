面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？

【加息分析】美國聯儲局今年3月啟動加息周期，至今兩度調高聯邦基金利率共0.75厘，回顧美國對上一次展開加息，本港樓價基於銀行「水浸」而未有跟足美國加息步伐等諸多因素，以致樓價可屹立不倒，但縱觀近幾年本

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