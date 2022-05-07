疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 置業家居 2022/05/07 分享： 分享： 【納米樓市況】納米樓「lump-sum」細，過往吸引不少投資者入市收租；但隨着政府放寬按保，加上美國加息及疫情持續等多項負面因素籠罩下，部分納米樓業主決定減價散貨，甚或蝕讓離場。 中原地產網站顯示，截至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 今日 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 今日 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 你可能感興趣 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 今日 01:00 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 今日 01:00 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 最新專欄文章 更多 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 今日 加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 今日 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 基金名家 李浩德 港股後市三大關鍵 價值股續跑贏 2022/05/03 基金名家 李浩德 港股後市三大關鍵 價值股續跑贏 聚焦美儲局議息結果 2022/05/03 聚焦美儲局議息結果 中海油首季勁賺1.3倍 兼派特別息 2022/05/03 中海油首季勁賺1.3倍 兼派特別息 中原地產 納米樓 放盤 疫情 利奧坊‧凱岸 菁雋