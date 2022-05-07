疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨

【納米樓市況】納米樓「lump-sum」細，過往吸引不少投資者入市收租；但隨着政府放寬按保，加上美國加息及疫情持續等多項負面因素籠罩下，部分納米樓業主決定減價散貨，甚或蝕讓離場。

中原地產網站顯示，截至

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