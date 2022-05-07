加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？ 置業家居 2022/05/07 分享： 分享： 美國聯儲局本周四（5月5日）宣布加息0.5厘，同時宣布於6月起逐步縮表，符合市場預期。本港地產業界普遍認為，本港銀行未必即時跟隨美國步伐加息，加上市場早已消化相關消息，預計對整體樓市影響不大。 美國聯儲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 今日 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 今日 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 你可能感興趣 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 今日 01:00 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 今日 01:00 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 最新專欄文章 更多 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 今日 疫情兼「息魔」夾攻 納米樓投資者減價散貨 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 今日 面對美國加息衝擊 香港樓價會唔會冧？ 基金名家 李浩德 港股後市三大關鍵 價值股續跑贏 2022/05/03 基金名家 李浩德 港股後市三大關鍵 價值股續跑贏 聚焦美儲局議息結果 2022/05/03 聚焦美儲局議息結果 中海油首季勁賺1.3倍 兼派特別息 2022/05/03 中海油首季勁賺1.3倍 兼派特別息 中原地產 股票 豪宅 年金 銀行 美元 加息 美國聯儲局 CCL 陳永傑