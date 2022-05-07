加息周期正式殺到 對樓市影響有幾大？

美國聯儲局本周四（5月5日）宣布加息0.5厘，同時宣布於6月起逐步縮表，符合市場預期。本港地產業界普遍認為，本港銀行未必即時跟隨美國步伐加息，加上市場早已消化相關消息，預計對整體樓市影響不大。

美國聯儲

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