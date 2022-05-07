何文田瀚名推30伙1房 折實價$738.39萬起 置業家居 2022/05/07 分享： 分享： 嘉里旗下何文田喇沙利道豪宅新盤瀚名，過去一直以招標方式賣樓，發展商周四（5日）一改早前招標賣樓方式，推出首張30伙價單，折實價$738.39萬起，折實呎價$20,898起。發展商透露，短期內收票，最快 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 今日 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 今日 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市 2022/04/30 THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市 屯門NOVO LAND 區內最大型私樓涉4,585伙 6月推出 2022/04/30 屯門NOVO LAND 區內最大型私樓涉4,585伙 6月推出 VAU Residence及The Campton涉61伙餘貨 折實$524.7萬起【中原獨家代理】 2022/04/02 VAU Residence及The Campton涉61伙餘貨 折實$524.7萬起【中原獨家代理】 瀚名 一手市場 Silicon Hill ＃LYOS 銷售安排 豪宅