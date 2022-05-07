何文田瀚名推30伙1房 折實價$738.39萬起

嘉里旗下何文田喇沙利道豪宅新盤瀚名，過去一直以招標方式賣樓，發展商周四（5日）一改早前招標賣樓方式，推出首張30伙價單，折實價$738.39萬起，折實呎價$20,898起。發展商透露，短期內收票，最快

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