洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起

由長江實業發展，位於新界西北重點規劃發展地段之洪水橋全新住宅項目#LYOS為回應市場熱切需求，早前公布「層層疊趣」花園複式戶首張價單，合共23伙單位，當中涵蓋複式B座、複式C座及複式D座單位，折實價僅

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