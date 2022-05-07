  • 25°C
香港時間 : 2022507日 (六) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全港首間 壽喜燒外賣專門店 家中歎A5+和牛 疫下突圍 半年極速回本

置業家居 2022/05/07

分享：

分享：

壽喜燒（Sukiyaki）是日本的高級料理代表，深受港人歡迎。日本人視壽喜燒為節慶時與親朋好友宴聚的精緻家庭料理，有過百年歷史。然而，身處香港，本地除少數高級日本餐廳外，難以品嘗頂級日本和牛烹煮的壽喜

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動
2022/04/30
智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動
5大AI功能手機 電視簡易同步
2022/04/30
5大AI功能手機 電視簡易同步
藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖
2022/04/23
藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖
「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群
2022/04/15
「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群
HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化
2022/04/09
HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化
創業 日式料理 消費資訊

上一篇文章

洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起

下一篇文章

CCL按周升0.92% 連漲兩星期 報182.74點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？