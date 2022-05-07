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新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景

置業家居 2022/05/07

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新加坡中央商務區第2區鄰近濱海灣及聖淘沙一帶，而且配套成熟，令該區物業深受實力買家歡迎。是次為大家推介的現樓豪宅Altez，全廈只設複式單位及頂層豪華單位，不但空間感十足，部分更可飽覽開闊的濱海灣及聖

...

欄名 : 海外置業

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