新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景 置業家居 2022/05/07 分享： 分享： 新加坡中央商務區第2區鄰近濱海灣及聖淘沙一帶，而且配套成熟，令該區物業深受實力買家歡迎。是次為大家推介的現樓豪宅Altez，全廈只設複式單位及頂層豪華單位，不但空間感十足，部分更可飽覽開闊的濱海灣及聖 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 布里斯本Queen's Wharf Tower位處CBD 坐擁河景 1成首期$32.6萬上車 2022/04/30 布里斯本Queen's Wharf Tower位處CBD 坐擁河景 1成首期$32.6萬上車 墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場 2022/04/23 墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 2022/04/15 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 2022/04/09 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 2022/04/08 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 新加坡 一手市場 新加坡元 豪宅