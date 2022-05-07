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Charles Burnard Gallery 收藏家樂園

置業家居 2022/05/07

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剛落戶英國的Charles Burnard Gallery，自2009年成立至今，已衝出意大利，先後在法國、德國及英國擴大版圖。樓高2層的畫廊同為藝術品誕生的工作室，成為世界各地收藏家的尋寶樂園。壓軸

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欄名 : 放眼世界

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