石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 副刊版 2022/05/07 分享： 分享： 疫情終於緩和下來，加上社交距離放寬，當然要來個「報復式」出遊玩樂。近幾年掀起露營熱潮，位於石崗的牧緣田里營地，被群山包圍而且佔地廣闊，有3個不同營區，新手及資深露營友都可一試如酒店般豪華的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 今日 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 2022/04/30 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 2022/04/29 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 2022/04/23 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土 2022/04/13 本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土 露營 戶外探索 Local Tour 元朗