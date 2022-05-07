AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 副刊版 2022/05/07 分享： 分享： Sanrio旗下卡通角色AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）及POCHACCO（PC狗）驚喜現身YOHO MALL，由即日起至6月5日，商場舉行「AHIRUNOPEKKLE．POCHACCO甜蜜約會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 今日 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 2022/04/30 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 2022/04/29 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 2022/04/23 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土 2022/04/13 本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土 形點 YOHO Mall 商場活動 卡通動漫 親子活動