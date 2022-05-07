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AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位

副刊版 2022/05/07

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Sanrio旗下卡通角色AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）及POCHACCO（PC狗）驚喜現身YOHO MALL，由即日起至6月5日，商場舉行「AHIRUNOPEKKLE．POCHACCO甜蜜約會

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欄名 : 本地遊

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