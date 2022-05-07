本港銀行遲早加息 入市前宜做足風險評估 置業家居 2022/05/07 分享： 分享： 美國於本周公布加息0.5厘，由於美國加息步伐及「重手」程度較預期慢及輕，加上不少大型銀行已即時表示不跟隨加息，因此，市場一般預計加息對樓市帶來的影響應不大。 不過，由於自2019年10月後推出的「林鄭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 新盤入伙 收樓4大注意事項 2022/04/30 新盤入伙 收樓4大注意事項 放寬限聚 新盤復活連環出擊搶客 2022/04/23 放寬限聚 新盤復活連環出擊搶客 落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發 2022/04/15 落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 2022/04/09 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 2022/04/02 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 加息 按揭貸款 疫情 首次置業 銀行