本港銀行遲早加息 入市前宜做足風險評估

美國於本周公布加息0.5厘，由於美國加息步伐及「重手」程度較預期慢及輕，加上不少大型銀行已即時表示不跟隨加息，因此，市場一般預計加息對樓市帶來的影響應不大。

不過，由於自2019年10月後推出的「林鄭

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