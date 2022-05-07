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本港銀行遲早加息 入市前宜做足風險評估

置業家居 2022/05/07

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美國於本周公布加息0.5厘，由於美國加息步伐及「重手」程度較預期慢及輕，加上不少大型銀行已即時表示不跟隨加息，因此，市場一般預計加息對樓市帶來的影響應不大。

不過，由於自2019年10月後推出的「林鄭

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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加息 按揭貸款 疫情 首次置業 銀行

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