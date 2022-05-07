CCL按周升0.92% 連漲兩星期 報182.74點

中原城市領先指數（CCL）連升2周，最新報182.74點（根據4月25日至5月1日簽訂的正式買賣合約，4月11日至4月17日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.92%。

按地區劃分，今周4區樓價全綫上升

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