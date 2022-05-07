母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea

念親恩，當然不僅在母親節，不過，節日當前，到底都是搞些儀式感的節目，冧冧媽媽。明天就是母親節，食肆防疫措施已由4人一枱放寬到8人一枱，較多成員的家庭就不用再分枱坐，可以同枱共聚了。

周日除了是母親節，湊

...