內地民商事判決 冀健全互認機制

在電視及電影的法庭戲內，經常看到法官在宣布案件的裁決時，用力敲響手上的木槌，有所謂的一槌定音、最後決定的意思。案件完結，對大多數訴訟人而言，勝訴意味着可取得公義和補償，但有些補償卻需在強制執行之下才能進行。

在中國內地經商的外國企業面對很多挑戰，他們經常提及其中兩項，是行政法規透明度的不足和對知識產權的保障。

知識產權法規 未達持份者所需

中國自2001年加入世界貿易組織以來，致力加強其法律框架，並修改了有關知識產權的法律法規，最近一次完善為去年10月發布的有關「十四五」知識產權保護和運用規劃。

然而，現時中港兩地在執行民商案件判決的機制上，仍未能滿足商界在內的持份者所需，尤其是兩地交往愈來愈頻繁，社會及經濟層面的聯繫很廣很多。

執法不力或未能執行判決，結果都會妨礙知識產權制度。外國企業一直抱怨，難以在內地有效地行使知識產權，原因包括司法保護主義、舉證困難、侵權損害的賠償金額小、對外國企業有偏見等。

特區政府早前向立法會提交的《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》，旨在建立更全面的相互認可和執行判決機制，減少當事人就同一爭議在兩地重複提出訴訟的需要。

類似的相互認可和執行機制，在國際層面上也有。2019年《海牙判決公約》為有關承認與執行外國民商事判決的國際條約，包括美國在內，條約有6個簽署國。

參考海牙判決公約 符國際標準

香港的相互強制執行條例草案，參照了《海牙判決公約》，符合國際標準。草案涵蓋多類合約和侵權糾紛的判決，更包括某些類型知識產權糾紛的判決。

條例草案容許在香港登記內地民商事判決的機制，反之亦然，意味香港法院的判決可以在內地執行，對提升香港整體競爭力尤為重要。

這也標誌着香港發展成為區域知識產權交易中心的計劃邁進了一大步。條例草案不單加強香港在知識產權保護的力度，也為我們加速知識產權商品化、成熟的服務業、增強健全的法律和司法制度。

香港受惠於一國兩制，亦將是唯一與內地擁有如此廣泛的相互強制執行之司法管轄區；條例草案甚至涵蓋了《海牙判決公約》所排除的某些類型知識產權爭議之非金錢濟助。

包括新加坡在內其他司法管轄區作出的判決，在內地仍須逐案執行，而香港判決將有明確的執行性。條例草案讓香港判決可在內地有效執行，有助增強對企業來港的吸引力，並有條件成為解決與內地相關的商事合同糾紛的地方。

助港鞏固 國際法律爭議解決中心

條例草案將進一步提升香港作為國際法律和爭議解決服務中心的地位。舉例說，本地和國際企業可以利用香港完善的法律制度，解決與「一帶一路」項目相關的投資和商業糾紛，此機制還可增強國際企業在大灣區投資的信心。

如此一來，相信香港能成為與內地企業就合同糾紛進行訴訟的中立和公正之地方，而作為國際金融及物流中心，香港也可以鞏固外國投資中國主要司法管轄區的地位。

條例草案通過後，我們便可推出這項獨特的法例，幫助香港保持作為國際通往內地的門戶，帶來更大商機。

▲ 特區政府早前向立法會提交的《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》，旨在建立更全面的相互認可和執行判決機制。（資料圖片）