新特首上任 土地房屋力求突破

隨着本周日特首選舉舉行，新一屆特區政府即將上任，特首選舉唯一候選人李家超上周公布政綱，以「同為香港開新篇」為題，闡述4大綱領，包括強化政府管治能力、多管齊下建造更多安居之所、提升競爭力及推動持續創新發展、同建關愛社會及青年上流機會。

舊式安老院 提升居住質素

本港社會接連經歷黑暴及疫情煎熬，現時正值第5波疫情退卻，是百廢待興的好時機，適逢政府換屆，更是改善政府施政、回復市民對政府支持度的好時機；加上香港處於中美外交困局的當風口，一個為民高效施政的特區政府，亦可堵住西方政客的悠悠眾口，並讓港人明白，民生改善及遁序漸進的民主步伐，才是香港發展的不二法門，盲從外國的一套，不見得對廣大市民有利，甚至會有損本港利益。

筆者上周就本港醫療系統提供了一些意見及看法，本文則想整合專業人士的一些意見，在土地發展及房屋問題上，為新一屆政府提出一些建議。

第5波疫情下，舊式安老院舍居住環境擠迫的問題表露無遺，間接造成重大人命傷亡；要改善院舍整體質素，必須從覓地興建及提升居住質素着手。

政府應減輕市區內建設安老院舍的負擔，重新檢視舊式安老院舍的空氣質素及居住環境，並以風險為本，在疫情下作策略性遷移；亦應善用綠帶，把一定面積用作政府安老院舍及青年發展中心，提升安老院人均居住呎數，以及增加青年活動空間。

另外，政府亦可考慮將現時郊野公園範圍再評估，釋放生態價值較低的綠化帶興建房屋，並可以鼓勵模式，在郊野公園邊陲地帶，以突破方式與城規會配合，專做長者住屋或相關設施，讓有自理能力的長者居住。

倡採「回遷房」 助舊區重塑

本港舊式樓宇為數不少，面對樓宇維修、管理不善，以及疫下喉管污水感染風險，政府有需要主動出擊，加快舊式樓宇淘汰及流轉，改善居住環境，加快市區重建。短期開拓舊區內50年以上破舊問題樓宇及其用地，並考慮採用同區「回遷房」城市更新計劃，直接解決舊樓受影響業主及用戶的居住問題，以加快舊區重新塑造，改善舊區生活環境。

持有同區土地業主及發展商可促進建設「回遷房」，透過競投參加公私營合作計劃，共同整合舊區內土地資源，政府可提供政策誘因，對相關用地寬免一些阻礙重建的地政條款，以及優化規劃大綱圖附表限制；加上利用政府區內外臨時停車場及可調動遷拆的政府物業，3年內在舊區及其鄰近範圍建設適量「回遷房」新樓。

政府可考慮由舊樓業主以「樓換樓」方式，促進問題舊樓業主依短期計劃搬遷，增加新樓及回遷房供應；並設立所選舊樓換新樓流轉恒常機制，直接解決業主及用戶居住問題，於計劃首3年內同期執行回遷房建設，以及完成登記收取舊樓用地程序，縮短取得更多合適舊樓用地所耗的等待時間。

政府主要負責執行制定政策工作，以及成立特別跨部門建屋審批工作組，策劃及督導城市更新舊區建屋5年行動計劃，不斷完善新措施，能積極解決住屋及舊區劏房積累問題，更便利社區層面整合土地資源。

劏房全面登記 保住戶權益

政府亦應加大力度優化各項政府辦事服務承諾，減除建屋審批流程上任何不必要的障礙，另可考慮利用標準地價方式機制，以便有意重建的舊樓業主或發展商明確重建發展的經濟指標，讓更多50年以上破舊樓宇進入收購重建階段，改善舊區生活環境。

至於公屋輪候時間，當局長期滯後、不能達標，新一屆政府必須目標為本，重新審視現時租住公屋輪候冊時間，並精簡房屋建築審批程序，考慮再度推出私人參建建屋（居屋）銷售計劃，減輕政府建屋所須投入的負擔，爭取於3至5年間將公屋平均輪候時間逐步從現時5.9年減至3年的目標。

新一屆政府亦應擴展標準地價的應用，可考慮擴展到新界建樓特定區，在計劃期內促進私人土地供應建屋，讓市場力量更易進行物業發展項目；政府亦可考慮牽頭支持公私營參與發展，彈性處理已規劃農地的用途、葵涌貨櫃碼頭搬遷等，給予發展商或非政府組織空間提出興建及發展計劃。

至於劏房問題，一直是特區政府着力改善的問題。雖然劏房租務管制條例至今已實施逾3個月，但對劏房户的保障仍然有限，政府有需要為現有劏房戶作全面登記，定期觀察劏房住屋環境情況，原則上須把所有劏房納入租務管制及間隔登記，以便往後疫情再爆發時查封，以及妥善安排有需要的劏房戶搬出危險性較高的地區。

如來屆政府在房屋居住問題上能有突破性改變，將可令廣大市民受惠，有助爭取市民支持，並令民怨降温。（文章只代表個人立場）

▲ 本港舊式樓宇為數不少，面對樓宇維修、管理不善，以及疫下喉管污水感染風險，政府有需要主動出擊。（資料圖片）