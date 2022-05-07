昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘

威廉王子（Prince William）為英國王室第二順位繼承人，今年迎來不惑之年。外界普遍看好威廉繼位，英國曾有民調結果顯示，接近一半民眾希望英女王繞過王儲查理斯，直接傳位給威廉。

是次介紹的好書名為

...