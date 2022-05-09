上海以前有二千多個報亭，近幾年都撤銷了，報刊、雜誌只能到便利店或書店買。五月開始，這種街頭景觀，將會被另一樣設施代替：核酸亭。

安裝這些核酸亭的照片都看過了，傳聞全上海計劃中將設大約四千個，梗有一間在左近。大小和外形如一般公路收費站那個收費亭差不多。一面是登記口，另一面是做核酸測試口。有一批付運好、準備安裝的，前面還有條紅色綵帶，像擇日開張那種，充滿老派俗套的作風。

這該就是之後上海「回復社會正常生活」的做法了，再不讓人們出動、開業、上班、搵食，經濟與民生就真的救不了。那如何辦呢？

答案就是確保在社會上走動的人，都是綠碼，核酸檢測結果都是陰性的，那意味着，大概每四十八小時做一次核酸檢測將變成硬規定。

就是說：樓也不會隨便封禁了，也不會像目前一樣，居委組織集體在大樓下檢測。而是各人自己去這些核酸站自測，有結果就會直接後台上傳，顯示於出行碼、核酸碼之上。如果這些碼有異常，你就會被限制，不能進入絕大部分場所，因為之後逐步解封時，同時就會執行場所碼，即無有效核酸報告及其通行碼，根本就去不了商場、辦公樓、園區、超市、坐公共交通等，也出不了城。

那當中可能出現的微妙點就是：一旦那通行碼有問題（可能真是出於疫情感染），你又不想去方艙的話，你自己不出門（反正沒地方能去），變相自我家居隔離，過幾天可能就好了，也毋須用到醫療服務，減少之前一直擔心的因開放後就會引致確診大增、醫療設施崩潰的問題。

所以日後，幾個人聚會，代替「我去外面抽根煙先」的一句，將會成為：「我去轉角做個核酸先」。