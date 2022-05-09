今天和減磅戰友Sandy見面，發現她餐單上每星期五天的晚餐都只有白飯、白烚雞胸和白烚菜，我看着也感到納悶。

Sandy表示，由於她獨居，需要自己準備晚餐，加上最近經常要OT，根本沒有時間在家準備，惟午餐已經是吃外賣，故晚餐盡可能希望吃得既方便又健康，就只想到吃以上幾款食物。

「雖然白飯、雞胸和灼菜，的確滿足了每餐最基本所需的五穀、蛋白質和蔬菜，但如果每天都進食同樣食物，其他微量營養素例如鐵質、奧米加三脂肪酸和抗氧化物等都會缺少。而且，食物帶給我們的，不僅是營養，更是每天生活的點綴，每天吃的食物都一樣，會很沉悶呢！」我說。

Sandy無奈地說：「的確沉悶得很！有時加班後回到家裏，都想吃些美食慰勞自己，但每天到家已是晚上八時，又要立即更衣洗澡，根本沒有時間煮飯。Yanbie，你有甚麼好建議嗎？」

「不妨考慮一下炊飯吧，即我們常說的『有味飯』，做法簡易又美味。」我建議。

既然Sandy有雞胸肉在家，便教她煮一個南瓜雞肉炊飯：「預先一晚用兩茶匙鹽麴將雞胸肉醃好，令雞肉更加嫩滑。將適量米和水加入電飯煲中，再將切成片狀的雞肉和南瓜置於米上，蓋上煲蓋煮飯。飯煮熟後加入半茶匙豉油和一茶匙味醂，即成。」我詳細地說出烹調方法。

Sandy恍然大悟地說：「聽起來也十分不錯呢！還有甚麼好推介嗎？」

我再建議Sandy煮一個廣島蠔本菇炊飯，做法更加簡單：「同樣將適量米和水加入電飯煲中，將急凍廣島蠔、本菇和薑絲放於米上，蓋上煲蓋煮飯。飯熟後加入一茶匙鰹魚汁和一茶匙味醂，即成。」

Sandy滿足地說：「好！我待會兒回家就立即試煮。」