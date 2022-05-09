面向公眾，無論品牌或人物，當然想在眾人心目中建立美好形象，但是公關替人做Image Building（形象打造工程），若過火hard sell，則弄巧反拙，那就愛佢變成害佢，所以，幫人家打造形象，拿捏要很精準。

呈現品牌或人物美好形象的一面，要注意：打造「美好」形象要適可而止，若講到一個品牌和人物好到「完美無瑕」，褒到如此大的後果是，公眾期望愈大，差異就愈大，失望亦會加大。因此，幫品牌或人物打造美好形象，若周邊人褒到一件產品或一個人只應天上有地下無，那就是突然把公眾的期望夾硬拉到一個很高（或過高）的位置，無疑，那一瞬間可能會在坊間製造一點positive noise（正面聲響），但長遠來說，對品牌或人物都埋下了一個伏位，以後稍有瑕疵或差池，在眾人心目中就立即由完美變成包尾。

畢竟形象建立並非one-off（一次性）的動作就可打造出來，現時公眾都曉得「放長雙眼」去看，故公關較務實的做法是：在最初時，令公眾對品牌或人物有些少期望或盼望，但毋須太高（太高條拋物綫只能向下墜，日後可能呈現更多令公眾失望之情景）；當然，亦不能太低（令公眾完全無期望或盼望之物，即大家全無興趣，那其存在價值就變得可有可無）。

故此，寧願在開始時，先令公眾對品牌或人物有少少期望，往後一路走過去時，先做出達到公眾期望的事，再在這基礎上，可以偶然做到驚喜或令人刮目相看的成績，那才是sustainable（可持續）的形象打造。若劈頭就褒到好完美，以後如何keep到尾？