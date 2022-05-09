歐日靠攏欲制華 中國怎解圍？

俄烏戰爭改變世界格局，西方貌似空前團結，中國戰略環境看來亦面臨更大挑戰。不過，誰無風暴勁雨時，守得雲開見月明。以下兩點，現在值得翻出來重新品讀。

第一點，法國總統馬克龍一直提倡歐盟「戰略自主」（strategic autonomy），德國朔爾茨政府方向類近，卻有微妙差異：去年底3黨組閣時避開了「自主」表述，改為「戰略主權」（strategic sovereignty）。

第二點，美國前資深外交官、尼克遜訪華首席繙譯傅立民（Chas Freeman）近期點評美俄在烏克蘭代理人戰爭，以亞非拉發展中國家拒絕選邊站、沒有跟隨西方反俄現象，重申了他向來有之的見解：當今世界的分裂，並非源於「民主」和「專制」，而是來自傳統帝國主義殖民大國及受其壓迫的國家。

俄烏戰火下 中歐關係恐加速質變

本欄在去年9月德國大選前指出，無論如何，德國多年來經貿合作優先的對華政策，長綫恐不會維持下去；今天俄烏炮火下，中德、中歐關係更呈加速質變之勢。

德國現在有意牽頭歐盟，聚焦平衡中國影響力，重點拉攏印度及日本，而最壞情況恐與明確反華的美英軸心合流。中國拆招，適宜爭取兩個國家，一個是法國，另一個正正也是印度。

歐盟委員會主席、德國前防長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月下旬訪完印度後，本周會到訪日本；德總理朔爾茨（Olaf Scholz）4月底首訪東亞，去的也是日本，說明德國已拋棄默克爾東亞行首選中國、16年訪華12次的一套，中德親密不復再。另一邊廂，印度總理莫迪上周訪歐，猜猜首站是哪？對的，柏林。

俄烏戰事吃緊，德歐領導人何以密集式走到地球另一邊？朔爾茨也算是比較厚實坦白的，他在東京說，自己選來這裏並非巧合，德國反對脫鈎，但需竭盡所能確保供應鏈不會依賴單一國家，「這是我們從烏克蘭危機獲得的經驗。」

朔爾茨說的是誰，誰都清楚，但真正的大問題是，德國與歐盟戰略都尚在雛形，中德歐關係在經貿以外，正面臨一些不可預測、且潛在影響極大的因素。

法德對歐理念分歧 將逐漸顯現

也許是默克爾精通挑選甚麼時候急流勇退，或者是她的繼任人十分倒楣。朔爾茨這位「沉悶」中間派選情本不看俏，卻以凌厲後勁爭得總理寶座，大家以為他大致延續默克爾路綫即可安枕無憂，豈料他一登頂，前面就是冷戰後最大地緣危機的萬丈懸崖！

朔爾茨除了是新手總理，更來自「知俄」社民黨，負有「原罪」，此時顯得身不由己，只能隨波逐流。從提倡「新東進政策」與俄羅斯接觸、是否煞停北溪二期氣管，到是否向烏克蘭運送武器、是否禁止入口俄羅斯能源，他都是先堅持溫和策略，後受到批評和壓力，再退讓逆轉決定，說得好聽是順應民情，說得難聽就是次次押錯邊又耳仔軟，立場底綫不清晰；這亦反映出綠黨在朔爾茨政府的影響力，該黨崇尚意識形態，親美反中俄，更掌握外交、經濟部長兩個要職。

對中國來說，當前心裏沒底的是，歐盟在德國主導下，與印度、日本靠攏，是否單單旨在多樣化投資，建立既無中國也沒美國、不針對第三方的多邊合作？還是最終會與美英澳等英語國家軸心合流，擺明在「印太」拉幫結派點火搞對抗，甚至像英國一些政客般，揚言要軍事干預台海？

假如德歐追求的是前者，對中國倒非壞事，反正中德歐關係結構變化長遠在所難免，德歐在亞洲戰略擴張，其實亦可制衡美英軸心；憂慮在於，德歐選擇的是日本，就怕日本只是美國政策在亞洲的橡皮圖章，加上日方對台海野心本就不死，恐將德歐引向捆綁美國戰車，迎面衝撞中國的局面，屆時不但德歐會嚴重受損，中方亦會非常孤立被動。

京宜爭取法國印度 加強團結

那麼，中國如何防止德歐亞洲戰略與美英軸心合流？筆者愚見認為，應該團結法國及印度。

隨着朔爾茨對親美力量及美方壓力步步後退，德國有跟隨嘗試鬥垮俄羅斯傾向，而法國總統馬克龍成功連任，繼續與普京對話，獨立於美國尋求歐俄不友好也至少能共存之道，歐盟兩大國法德的歐洲戰略理念分歧，估計會逐漸顯現。

法德在俄烏開打前，已有矛盾迹象，法國認為歐洲利益受美國籍北約綁架，故歐洲需建立保護自己的能力，不靠美國，「戰略自主」，而德國雖然同意歐洲當自強，但並不希望脫離美國保護，只想有一定「戰略主權」。

德國戰敗後，成為冷戰東西對峙最前綫，卻成功由此發迹成經濟巨人，已習慣了將安全交到美國駐軍手上的政治侏儒角色；相比之下，法國向來就算國力二等，也自視要發揮一等影響力，尋求與一流大國對等周旋，拒絕成為任何人附庸，並尤其看不起英國抱美大腿，還自以為在發施號令；中國不妨順着這些綫索，對法國做工作。

不當西方馬前卒 印拒與俄割席

至於印度，這個西方內部不同力量都在拼命拉攏的非西方國家，心態更為耐人尋味，甚至可以說和中國更為接近。

印度至今抵住美歐英日壓力，拒絕跟隨西方陣營對俄割席，一方面說明印度體量夠大，敢於左右逢源兩面通吃，不怕對方反枱；另一方面則如傅立民看通的，世界真正分歧不在政治意識形態，而在前殖民者與被壓迫者。印度決心不當西方馬前卒，不甘成為白人爭霸工具，可謂代表了廣大發展中國家想說但不敢說的心聲。

事實上，中印作為兩大友俄國家，多少都受到俄羅斯與西方鬧翻拖累，此刻正是中印改善關係契機。印度目前雖在「享受」西方攻擊中國、卻禮遇印度的赤裸裸雙重標準，但其對西方權謀的固有警惕與反感，肯定亦大幅加深。

為甚麼如此多亞非拉國家拒絕響應西方反俄？俄羅斯確在作惡，但美國為實現霸權目的，長期肆意踐踏擁有悠久文明、怎說也至少是區域大國的俄羅斯之尊嚴和生存空間，更不惜步步引誘烏克蘭為了「民主理想」走上血流成河、國破家亡的不歸路。美國對同為白人的俄烏也如此，對非白人還會有絲毫仁義？飽受帝國主義壓迫的非西方國家都看在眼裏！

印度好歹也是個有雄心壯志的區域大國，且自尊心極強，無疑不可能為了反華而接受美英軸心頤指氣使，充當說英語白人自肥的炮灰。

印度等國當初發起不結盟運動，就旨在拒絕冷戰選邊站；縱使不結盟並非教條，印度今天確也向美國靠攏，但新德里是有底綫的，與英日或一些東歐國家有根本區別。中印毋須太過融洽，中國只需讓印度相對務實看待中印關係，已能消解西方「印太戰略」鋒芒。

▲ 法德歐洲戰略理念的分歧，估計會逐漸顯現，中國要防止德歐亞洲戰略與美英軸心合流，不妨對法國做工作。（法新社資料圖片）