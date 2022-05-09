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李家超1416票當選 優先處理土地房屋

地產界冀供應方面着手 商會盼速恢復通關

政治版 2022/05/09

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新選舉制度下，第6屆特首選舉昨日（8日）於灣仔會展舉行。唯一候選人李家超以1,416票當選，得票率約99.2%，創歷屆最高。他表示，當選後首要工作是組班，上任後則要優先處理房屋問題，強調要精簡規劃程序

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