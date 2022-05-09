李家超1416票當選 優先處理土地房屋 地產界冀供應方面着手 商會盼速恢復通關 政治版 2022/05/09 分享： 分享： 新選舉制度下，第6屆特首選舉昨日（8日）於灣仔會展舉行。唯一候選人李家超以1,416票當選，得票率約99.2%，創歷屆最高。他表示，當選後首要工作是組班，上任後則要優先處理房屋問題，強調要精簡規劃程序 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 今日 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 李組班吸紀律部隊 提升管治績效 今日 李組班吸紀律部隊 提升管治績效 李家超哽咽 感謝太太照顧家庭 今日 李家超哽咽 感謝太太照顧家庭 你可能感興趣 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 今日 01:00 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 李組班吸紀律部隊 提升管治績效 今日 01:00 李組班吸紀律部隊 提升管治績效 李家超哽咽 感謝太太照顧家庭 今日 01:00 李家超哽咽 感謝太太照顧家庭 特首選舉 疫情 選舉 李家超 特首辦 長和（00001） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 信和置業（00083）