新選舉制度下，第6屆特首選舉昨日（8日）於灣仔會展舉行。唯一候選人李家超以1,416票當選，得票率約99.2%，創歷屆最高。他表示，當選後首要工作是組班，上任後則要優先處理房屋問題，強調要精簡規劃程序

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