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團購一頭騾

副刊版 2022/05/10

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青浦是上海西面較為近郊的地方，有古鎮，不少是村落，也有別墅區，近年不少中產家庭搬過去，因為有國際學校，外國集團大型超市等，興起了一個較國際化的生活社區。

上周出現的瘋狂荒謬事是，因其中一家大型倉庫式超市終於可讓散客進店，於是引來幾百米的人龍。瘋狂不因人龍，荒謬是周邊容許出門的防範區民眾，被告知只能步行，不能開車或電瓶車（電動單車），甚至不能騎單車。那問題是，郊區地方，去附近超市，分分鐘幾公里，如何來回大包小包買東西？

禁止開車可以理解（現上海路上開車仍要通行證），但連單車都不准騎？究竟有否考慮實際情況？這時候，原來就考驗物業的應變管理能力，有屋苑社區，就想出提供三腳雞機車（即三輪可載貨的）去接載屋苑的居民，方便大家穿梭超市和住家。

不過較諷刺的是，各種挑竹擔杆的古法運輸方式都用上了，難怪網友笑說今次真的回到解放前。更誇張的說法，則是不僅回到解放前，而是返到古代。

有人發的圖，是騎着馬在青浦的馬路上慢走。圖是真的，因青浦區是有馬匹騎術學校，所以該區有時有馬走在街上也不算新鮮事。但由騎馬圖，聯想到要騎馬去購物，也真是經典黑色幽默，且也真不是沒可能。

荒謬笑話一出，引發的群眾效應是：我們就索性團購一頭馬去幫忙運食物吧！回應是：馬太貴又難打理，不如買騾仔吧！查一下，淘寶上買頭騾，看歲數，大的也不過二千多元人民幣，也真有市場及功能。不少城市中心以外的工地，還是見到有用騾仔來拉貨的。幾年前在北京五環外，也還見到有馬車騾車拖着水果作流動攤去販賣。法例而言，不是上公路，只在街上走的話，騎馬不犯法，但可能charge你的是擾亂公共安全。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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