  • 25°C
香港時間 : 2022510日 (二) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

榴槤又到

副刊版 2022/05/10

分享：

分享：

五月初竟然只有十六度，急忙在衣櫃尋回厚被，以免着涼，躲在被窩內，這種溫暖，睡得特別好。已經很久沒有睡到十一時了，睜開眼，三位貓主子一字排開，牢牢地盯着我，大概在投訴我還未奉上早餐。

看一看電話，有三個由Bonnie的來電未接聽，剛準備回電，電話再響起。她說：「快醒來，我要趕往買AP！」我吃驚：「勞力士已不夠滿足，要跳級買AP？」她大笑說：「你睡醒了嗎？仍在發夢？我說要往大埔買AP牌子的榴槤！朋友說他在大埔買了一個，非常香甜，吃下去就像雪糕。」

我沒好氣地說道：「你買榴槤跟我何干！我對這東西零興趣，噢！非也，它那濃烈的氣味於我來說，該是負分。」她說：「我當然知道你不愛榴槤，只是，我需要你的私家車護送我的榴槤，你明白嗎？捧着榴槤乘搭公共交通工具會遭人白眼的。」我氣憤地說：「那麼，就不用考慮我的感受了嗎？」她瞬間變得溫柔地說道：「因為你對朋友好嘛！」

要不是我要到大埔買麵粉，我絕不會因為那個榴槤出車，我奇怪問道：「但是，你不是要減肥麼？在街市買榴槤，最少買一個，你一人獨食，真的不得了！」她隨口說道：「忘記了一個榴槤有幾多卡，可以提提我嗎？」我問：「提你有用嗎？一個最少一千三百五十卡，通常一個榴槤有五個單位，每吃一個單位便是約二百七十卡了。」

她說：「幸好有你的提醒！我原先準備今晚幹掉半個開心一下，現在打消念頭，一天吃一個單位好了！」她頓了一頓，隨即歎氣說道：「唉！榴槤季節，真的很難減肥。」我揶揄她：「你有認真減過肥麼？！」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

電飯煲炊飯
2022/05/09
電飯煲炊飯
粟米紅菜頭雜菜湯去水腫
2022/05/03
粟米紅菜頭雜菜湯去水腫
豆卜致肥
2022/04/26
豆卜致肥
低脂上海菜選擇
2022/04/25
低脂上海菜選擇
成功減磅之道
2022/04/19
成功減磅之道
減肥 榴槤 黃凱詩 熱量

上一篇文章

空間改造王

下一篇文章

純銀器翻新法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？