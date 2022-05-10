再談Image Building（形象打造工程），想幫品牌或人物打造美好形象，也要考慮放甚麼內容進去那個「美好」的外殼作為主打，即是說，想替品牌或人物製造美好image，放進去那個「餡」（Substance）是甚麼呢？公關絕對要思考如何篩選，原則是只把significant（重要）和relevant（相關）的「餡」放進。

很簡單，例如一個應徵者（那也是需要呈現美好形象的時刻）會對住面試者強調自己是小學填色比賽第一名嗎？那是既不重要又不關事的項目，講出來貽笑大方。又例如，要幫人打造「關懷社會」的形象，會強調那人「扶阿婆過馬路」並影相炫耀嗎？這樣做，實則是害了那位人物，一來突兀，二來把「關懷社會」降到非常低的檔次。逢「嘢」就塞進那個形象工程裏，只是很粗糙的濫做和濫發。觀眾看在眼裏，那些芝麻綠豆原來就是最輝煌的成績，自然會把品牌或人物定格在某個檔次。

把平平無奇、最低層次、最不關事，又或根本是最基本標準做賣點，例如，想替某公司打造成「企業典範」、又或「完美公司」形象，但只是製造了「前員工讚公司每個月準時出糧」之類的內容或故事，你認為可以支撑到那個典範或完美的形象嗎？Image Building的原則是：一些基本標準、又或係人都會咁做之事，例如老師改妥學生作業、學生交齊功課、今日返工無「吞泡」、食品食唔死人、無超標等，那是最基本的本份和守則，若拿它們出來去褒，只會令觀者很自然地問：「吓?!何解咁都係優點/賣點？無其他優點/賣點可以sell嗎？此品牌/此人的美好，原來就僅此而已?!」因此篩選甚麼內容、甚麼「餡」做形象主打，也是一門學問。公關面向公眾，要與公眾水平接軌，強調一些insignificant（微不足道）和irrelevant（不相關）的地方，很多時幫不到品牌！對人物打造應有形象而言，更是幫倒忙。