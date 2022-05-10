鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 副刊版 2022/05/10 分享： 分享： 以建立「亞洲最大Web 3.0美食生活體驗社區」為願景的本地創意工作室「香腸星人研究所」，繼早前推出首個聯乘特別版NFT後，再度跟謝霆鋒主理的「鋒味同萌」攜手，與香港君悅酒店合作，帶來名為「CLASH ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 2022/05/07 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 2022/05/06 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 2022/05/04 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 2022/05/04 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 2022/04/30 Pret A Manger進駐香港20周年 推出全新港式美食 酒店 美食 元宇宙 NFT 謝霆鋒