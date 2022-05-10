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鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗

副刊版 2022/05/10

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以建立「亞洲最大Web 3.0美食生活體驗社區」為願景的本地創意工作室「香腸星人研究所」，繼早前推出首個聯乘特別版NFT後，再度跟謝霆鋒主理的「鋒味同萌」攜手，與香港君悅酒店合作，帶來名為「CLASH

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欄名 : 新鮮熱辣

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