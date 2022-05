可降解塑膠良莠不齊 倡4招規範

該如何遏止購物膠袋棄置量的升勢?立法會議員管浩鳴向環境局獻計:「不如立法全部轉用可降解膠袋」。聽時嚇了一大跳,幸好環境局局長黃錦星回覆:「(可降解)情況比你講嘅複雜。」

若放入回收鏈 恐削回收效益

黃錦星早前出席立法會環境事務委員會,就管議員的提議作出回應:「很多國家、經濟體,包括歐盟對可降解塑膠均持觀望態度。這些可降解(塑膠)以不同方式製造,在不同環境可降解程度也不同,甚至落入海中(會)變成微塑膠,對生態系統和人類健康影響可以更大。」局長續說,可降解膠袋若放進回收鏈,會破壞回收效益,影響回收及再造的質素。

不知道身為環境事務委員會的管議員,為何對可降解情有獨鐘。不過很多人的確按「可降解」字面意思照單全收,以為服上這顆丹藥,把即棄塑膠換成可降解,塑膠垃圾便可煙消魂散,一勞永逸。

有人在黃錦星的Facebook提問,查詢可降解塑膠餐具對環境影響的資料,局長提議參閱聯合國環境署(UNEP)報告「Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, Concerns and Impacts on Marine Environments」。

不符降解條件 無減海洋塑料

這份報告具權威性,也適合評價可降解塑膠的問題。顧名思義,它揭示了可降解塑膠招來誤會,以及提醒其對環境的傷害。報告指出,海洋環境根本不符這些塑料的降解條件--例如長時間保持50℃的高溫,以致既無法有效減少海洋塑料數量,也不會減低對海洋生態的威脅。

報告還引用研究,指產品若標記為可降解,部分人會視之為「技術修復」(Technical Fix)的靈丹妙藥,個人因而不需承擔責任和採取走塑行動;更糟的是,公眾可能會誤認這些塑料即使遺落自然也會自行消失,反而增加大眾亂扔垃圾的傾向。

UNEP執行主任Achim Steiner說,報告顯示對抗塑膠污染並無藥到病除的萬靈丹,要的是採取更負責任的方法來管理塑料的生命周期。

回到黃局長在立法會上的發言,他說「可持續發展委員會和業界、包括工業界討論後,大家(對可降解塑膠)的問號係大的。」,所以政府對可降解持「觀望態度」。

可降解塑膠種類繁多,但真正有效解降的只佔少數,而且價格高昂,國際間反而逐步發現很多聲稱可降解的產品貨不對辦,綠惜地球在坊間收集到的10款相關產品,當中要不是用上塑膠物料而只會碎化成微塑膠,就是本港根本並無有關的降解處理設施,還有些產品的標籤自相矛盾,疑違反商品說明條例。

宜清晰標示降解條件 防誤導

局長既然對可降解有個大問號,只提「觀望」明顯落後形勢,追不上市面湧現良莠不齊的可降解產品,我倒促請政府及民間以積極的預防態度,防範未然:

一、規範無法在香港完全降解的塑膠產品;

二、更新商品說明條例,規範可降解塑膠的聲稱;

三、規範商家銷售相關產品時須清晰標示降解條件,讓消費者知情,杜絕誤導聲稱;

四、規管出台前,建議企業及消費者勿選購降解條件不明的商品。