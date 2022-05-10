可降解塑膠良莠不齊 倡4招規範

該如何遏止購物膠袋棄置量的升勢？立法會議員管浩鳴向環境局獻計：「不如立法全部轉用可降解膠袋」。聽時嚇了一大跳，幸好環境局局長黃錦星回覆：「（可降解）情況比你講嘅複雜。」

若放入回收鏈 恐削回收效益

黃錦星早前出席立法會環境事務委員會，就管議員的提議作出回應：「很多國家、經濟體，包括歐盟對可降解塑膠均持觀望態度。這些可降解（塑膠）以不同方式製造，在不同環境可降解程度也不同，甚至落入海中（會）變成微塑膠，對生態系統和人類健康影響可以更大。」局長續說，可降解膠袋若放進回收鏈，會破壞回收效益，影響回收及再造的質素。

不知道身為環境事務委員會的管議員，為何對可降解情有獨鐘。不過很多人的確按「可降解」字面意思照單全收，以為服上這顆丹藥，把即棄塑膠換成可降解，塑膠垃圾便可煙消魂散，一勞永逸。

有人在黃錦星的Facebook提問，查詢可降解塑膠餐具對環境影響的資料，局長提議參閱聯合國環境署（UNEP）報告「Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, Concerns and Impacts on Marine Environments」。

不符降解條件 無減海洋塑料

這份報告具權威性，也適合評價可降解塑膠的問題。顧名思義，它揭示了可降解塑膠招來誤會，以及提醒其對環境的傷害。報告指出，海洋環境根本不符這些塑料的降解條件--例如長時間保持50℃的高溫，以致既無法有效減少海洋塑料數量，也不會減低對海洋生態的威脅。

報告還引用研究，指產品若標記為可降解，部分人會視之為「技術修復」（Technical Fix）的靈丹妙藥，個人因而不需承擔責任和採取走塑行動；更糟的是，公眾可能會誤認這些塑料即使遺落自然也會自行消失，反而增加大眾亂扔垃圾的傾向。

UNEP執行主任Achim Steiner說，報告顯示對抗塑膠污染並無藥到病除的萬靈丹，要的是採取更負責任的方法來管理塑料的生命周期。

回到黃局長在立法會上的發言，他說「可持續發展委員會和業界、包括工業界討論後，大家（對可降解塑膠）的問號係大的。」，所以政府對可降解持「觀望態度」。

可降解塑膠種類繁多，但真正有效解降的只佔少數，而且價格高昂，國際間反而逐步發現很多聲稱可降解的產品貨不對辦，綠惜地球在坊間收集到的10款相關產品，當中要不是用上塑膠物料而只會碎化成微塑膠，就是本港根本並無有關的降解處理設施，還有些產品的標籤自相矛盾，疑違反商品說明條例。

宜清晰標示降解條件 防誤導

局長既然對可降解有個大問號，只提「觀望」明顯落後形勢，追不上市面湧現良莠不齊的可降解產品，我倒促請政府及民間以積極的預防態度，防範未然：

一、規範無法在香港完全降解的塑膠產品；

二、更新商品說明條例，規範可降解塑膠的聲稱；

三、規範商家銷售相關產品時須清晰標示降解條件，讓消費者知情，杜絕誤導聲稱；

四、規管出台前，建議企業及消費者勿選購降解條件不明的商品。