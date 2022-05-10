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NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器

行政人員版 2022/05/10

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美國太空總署NASA過往藉着不同VR技術，協助太空人訓練。NASA近日宣布，與遊戲開發商Epic Games合作開發仿火星環境的VR模擬器Mars XR，更邀請其他遊戲開發商參與Mars XR挑戰賽，

...

欄名 : 科技新知

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