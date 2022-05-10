NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 行政人員版 2022/05/10 分享： 分享： 美國太空總署NASA過往藉着不同VR技術，協助太空人訓練。NASA近日宣布，與遊戲開發商Epic Games合作開發仿火星環境的VR模擬器Mars XR，更邀請其他遊戲開發商參與Mars XR挑戰賽， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 2022/05/06 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 2022/05/06 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 2022/05/05 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 Meta開放存取 AI大型語言模型 2022/05/05 Meta開放存取 AI大型語言模型 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 2022/05/04 Kindle可轉換EPUB格式 供電子閱讀器開啟 美國太空總署 VR 科技行業 科技硬件 科技軟件 太空人 火星