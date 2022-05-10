英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才

【本報訊】疫後工作模式轉變，加速混合及靈活的新工作模式。據招聘和人力資源管理諮詢公司Hays報告指，英國下月將於約60家企業試行每周4天工作計劃，大多數受訪人士認為，4天工作能增加心理健康及幸福感；而

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