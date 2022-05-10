英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 行政人員版 2022/05/10 分享： 分享： 【本報訊】疫後工作模式轉變，加速混合及靈活的新工作模式。據招聘和人力資源管理諮詢公司Hays報告指，英國下月將於約60家企業試行每周4天工作計劃，大多數受訪人士認為，4天工作能增加心理健康及幸福感；而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 2022/05/06 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 混合工作新模式 5招調整管理策略 2022/05/05 混合工作新模式 5招調整管理策略 培養5大軟技能 員工增值添優勢 2022/05/04 培養5大軟技能 員工增值添優勢 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 2022/05/03 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 2022/04/29 本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 職場文化 行政管理 疫情 英國 行業 商業 員工福利及權益 員工福利 銀行