大家樂「聲夢閃卡套餐」 送個人閃卡+組合閃卡+八達通

全城最近熱播校園青春劇《青春本我》，大受歡迎，仲拎咗唔少國際殊榮，黛安聽聞，唔少劇迷都因為咁而成為《聲夢傳奇》一班學員嘅忠實粉絲。公關姊妹同黛安講，大家樂更特別推出「聲夢閃卡套餐」，送出《聲夢傳奇》限量珍藏版閃卡，由今日起至呢個月30日推廣期內，只要一連3個星期購買指定套餐，就隨機附送一款閃卡，當中更包含一杯至COOL冰冰，仲有多款口味畀你揀㖭，真係可以感受到盛夏涼浸浸。

想得到限量閃卡，只要喺推廣期內午市或晚市購買「聲夢閃卡套餐」，包括港式咖喱或一哥招牌系列同至COOL冰冰（$69），或於茶市期間購買「二人孖住食」及至COOL冰冰，即可獲隨機附送嘅「大家樂×青春本我」聲夢限量閃卡一張。如在第3個禮拜內（5月24日至30日）惠顧兩客「聲夢閃卡套餐」，更可獲3人組或6人組合照特別版閃卡一張，多買多送。顧客亦可於eatCDC.com直接購買「青春本我」閃卡相簿（$88）或購買指定餐券，都可獲限量閃卡相簿一本。另外，若顧客於eatCDC.com購買兩套「$2,000至尊e+食餐券套裝」（40張餐券），更可獲贈「大家樂×青春本我」聲夢特別版八達通一張，粉絲真係唔好錯過呀！

本文轉載自《晴報》