「香港創新企業家獎」培育初創生態圈　迎大灣區創新機遇

隨着全球產業趨向數碼轉型及可持續發展，不少企業着力設計綫上營銷系統及生產創科產品，以迎合市場環境及消費者需求。大環境趨勢同時帶動初創企業獲得相應投資及產品開發的機遇，實踐創新的可持續發展意念。有見及此，香港工業總會將舉辦首屆「香港創新企業家獎」，獎項由滙豐冠名贊助，旨在向於業務上具突破性創新、前瞻性願景及可觀發展潛力的創科企業家作出肯定及支持，促進香港創科及工業領袖交流協作，逐步完善初創生態圈，為社會發展帶來正面影響及貢獻。



設8大範疇獎項 推動香港再工業化



「香港創新企業家獎」即日起至5月20日接受提名，共設8個範疇的獎項，包括「香港創新企業家年度大獎」、「飛躍成就獎」、「科研應用獎」、「大灣區+獎」、「傑出ESG獎」、「企業創新獎」、「生態圈促進獎」及「最受歡迎獎」，由來自政、商、工業、創科各界的領袖組成的評審委員將於6至9月甄選得獎者，並於12月舉行頒獎禮，與大眾一同見證各獎項得主的誕生。

▲ 「香港創新企業家獎」即日起至5月20日接受提名，共設8個範疇的獎項。

香港工業總會主席兼獎項評審委員會名譽主席查毅超博士期望，該獎項能夠在疫情下勉勵本地的初創企業家，肯定他們在創科業界的貢獻，鼓勵他們運用創新科技推動香港再工業化發展，在大灣區及國際舞台取得成功。他指出：「香港作為國際創科中心，有利全球的科技與人才互通，而獎項則提供一個平台凝聚具有卓越表現的初創企業，向大眾分享他們的成功之道。此外，我們亦期望新一屆政府繼續在『一國兩制三法域』政策及北部都會區發展上為創新企業提供支持，藉此醞釀具香港特色的再工業化及創科生態圈。」隨着獎項促進行業領袖互相學習、協作共贏，以善用大灣區的巿場動力和產業鏈優勢，帶動香港創科、工業等持續成長，吸引更多有興趣的投資者加入拓展業界規模。

▲ 香港工業總會主席兼獎項評審委員會名譽主席查毅超博士。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯亦表示，香港商界以靈活見稱，具備創新精神，近年亦銳意推動數碼經濟轉型及行業創新。「隨着第五波疫情逐漸受控，在社會恢復元氣的同時，重投目光於長遠發展趨勢也相當重要。滙豐作為獎項的冠名贊助機構，希望藉此表揚出色的創新企業家，鼓勵他們在環境順逆下尋求突破，締造可持續的未來增長。在內地『十四五』規劃下的經貿雙循環中，滙豐會全力支持香港發揮橋樑角色，連繫內地與其他地區市場，帶來更多新機遇。」

▲ 滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯。

融建創科生態圈 把握大灣區新機遇

香港本身具備穩健的法律基礎、完善的知識產權制度、自由的貿易和金融體系、優秀的檢測認證水平，加上政府大力支持「國際創新科技中心」的發展定位，4年間投放超過1,300億元，銳意建立更完整的創科生態圈，令初創漸成經濟增長的新動力。再者，放眼「一帶一路」、《十四五規劃綱要》及2019年的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》均大力支持大灣區改革開放，以滙聚高端製造業、創新科技及貿易等行業，配合深圳前海、珠海橫琴、廣州南沙和香港北部都會的推進發展，將進一步釋放經濟和財富增長潛力，為初創提供更龐大的機遇及發展空間。



為此，競逐「香港創新企業家獎」的成功初創企業家需具備創新精神，同時要抱持開放、靈活的心態去應對兩地語境及文化背景差異，才能應對急速的環境轉變，抓緊時勢造就的新機遇，尤其當前疫下新常態改變了各行各業的運作模式、消費者的行為習慣。查毅超認為：「創新，才能在激烈的競爭中突圍而出，吸引到投資者及消費者的青睞；冒險，敢於放膽假設和小心求證，利用現有知識及資源不斷改良或創造新事物，以滿足社會日新月異的需求；推新，說服大眾理解及明白新產品的用意，進而令產品普及化，利用科技改善人的生活。」

▲ 「香港創新企業家獎」參賽資格及準則。

而滙豐作為大灣區唯一一家在廣東21個地級城市開展業務的外資銀行，擁有遍布全球64個國家和地區的網絡，為初創企業提供廣泛的環球網絡、全面跨境銀行服務及數碼方案，致力連繫中國內地、東盟以至全球機遇，促進初創的在地發展。其中包括大灣區企業「四通」，在帳戶、付款、服務和信貸方面，讓企業方便靈活管理粵港澳三地資源；「信貸通」服務，讓企業靈活調動粵港澳三地預先獲批的信貸額度，而無需提交額外申請或簽署其他文件，更快獲得流動資金及管理融資需求；近年更推出「大灣區+」科技信貸基金和醫療信貸基金，為大灣區新經濟領域下的公司預留超過18億美元的信貸額度，至今支持超過50家新一代企業。



方嘯補充：「在提供全面的銀行支援之餘，我們亦致力與創科生態圈緊密連繫，提供市場資訊、拓闊人脈網絡，物色發展機遇等，協助創新企業進一步深入認識市場，包括提供以API技術連接多間初創和科技企業的業務管理應用程式『滙豐智滙』，為中小企業的日常營運帶來便利。」



香港創新企業家獎歡迎從事任何與創新相關的初創公司創始人或聯合創始人參與。除了科技創新、突破性、業績表現、擴展性、社會影響力等評審準則，獎項特別重視初創企業在大灣區及國際上的增長潛力，並設有多個特色獎項嘉許在個別範疇有超卓表現的創新企業家。



香港創新企業家獎

提名期：即日至5月20日

網址：www.innoawards.org.hk

主辦機構：香港工業總會

冠名贊助：滙豐

（特約）