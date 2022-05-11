【拆解ESG】 戰局持續　能源轉型勢在必行

雖然俄羅斯入侵烏克蘭的最初衝擊已經過去，但隨著形勢愈演愈烈，金融市場所受到的長遠影響也慢慢浮現。例如目前各大企業須重新審視自己在俄羅斯的投資及業務。另外，雖然大宗商品價格已稍為回落，但石油仍處於多年高位，使投資者思考一些更可持續的投資方式。



近年全球均興起了一股「去全球化」浪潮，而俄羅斯攻擊烏國已逾兩個月，更令全球供應鏈進一步中斷，繼而刺激物價持續上漲，並開始對經濟各層面帶來負面衝擊，各國也愈來愈關注能源轉型，以及食品、商品和技術安全等議題。



加速推廣再生能源及潔淨科技



面對日益上漲的能源成本，歐洲必須在短期內降低民眾及企業的負擔，並制定長期可行的替代能源方案。歐盟委員會早前便明言，要在「2030年停止我們對俄羅斯化石燃料的過度依賴」。若要實現此目標，歐洲很可能要多管齊下，包括：



第一，把核能重新歸類為「綠色能源」。在過去30年來，核電佔歐洲能源結構的比例並俘太大變化，及至2019年僅佔12.5%¹。歐盟委員會已批出草案，准許核電（及天然氣）歸類為「綠色能源」，然而，早前俄羅斯武裝部隊砲擊烏克蘭的紮波羅熱核電站，再次考驗外界對核能的接納程度。



其次，歐洲有必要加速推廣再生能源，以應對當前的危機。在2020年，再生能源在歐洲的能源架構中佔22.1%，遠高於1990年的4.3%。歐盟的目標是在2030年和2050，將之進一步提升至32%和60%²。



第三，是加大投資於「潔淨科技」。其實在俄烏克蘭戰爭之前，市面上各類的潔淨技術投資已相繼湧現。為了於2050年實現淨零碳排放，除了使用更多可再生能源，歐洲也需考慮推廣碳捕獲技術，以及提升能源儲存及效益的技術方案。



回收金屬 減少工業浪費



身為可持續投資的先驅，我們一直致力尋找一些受惠於結構性轉型、同時與全球經濟相關性較低的增長型企業。安聯可持續投資策略，便旨在投資於可持續增長、估值合理的優質環球股票，同時為社會帶來正面並可量度的影響³。



舉例說，全球推動能源轉型已是勢在必行，因此我們致力尋找能減少自身運營碳足跡、並推動客戶的脫碳的電氣化企業，包括一些原材料及再生能源企業⁴。

此外，由於商品價格持續高企，專門從事收集和回收金屬的企業，也有望突圍而出。在比利時，有一家公司專門從工業殘渣中收集和回收約30種貴金屬和有色金屬，以及各種電子廢料、電池、汽車和工業催化劑等。此外，德國一家公司則提供一套用於收集和回收有害鋼塵和鋁渣的系統，並將有價值的材料重新引入生產過程中⁵。與其說這些企業大幅減少了地球上的垃圾，更貼切的形容，應該是它們把一些過往為人忽略的廢料重新賦予價值與意義，在為地球的保環工作出一分力之餘，也創造出吸引的增長機會。



趁著物價高漲，投資者也是時候了解「循環式經濟」這種未來大趨勢如何幫助企業善用資源，從而部署自己的投資組合。

資料來源：

1 資料來源：歐洲經濟區；數據截至2022年3月4日

2 資料來源：國際能源組織、世界銀行；數據截至2022年3

3 資料來源：安聯投資；截至2022年2月

4 資料來源：安聯投資；截至2022年3月

5 資料來源：安聯投資；截至2022年4月

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