La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 副刊版 2022/05/11 分享： 分享： 又到一年一度的法國五月美食薈，今年千禧新世界香港酒店法國餐廳 La Table French Brasserie 再次參與盛會，推出 5 道菜醇酒晚膳套餐。精選菜譜由餐廳大廚 Joe 設計，以細膩的烹 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 2022/05/10 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 2022/05/07 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 2022/05/06 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 2022/05/04 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 2022/05/04 荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味 酒店 設計 餐廳 美食 澳洲 法國 菜式 尖沙咀 魚 蛋