La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈

又到一年一度的法國五月美食薈，今年千禧新世界香港酒店法國餐廳 La Table French Brasserie 再次參與盛會，推出 5 道菜醇酒晚膳套餐。精選菜譜由餐廳大廚 Joe 設計，以細膩的烹

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