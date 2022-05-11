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La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈

副刊版 2022/05/11

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又到一年一度的法國五月美食薈，今年千禧新世界香港酒店法國餐廳 La Table French Brasserie 再次參與盛會，推出 5 道菜醇酒晚膳套餐。精選菜譜由餐廳大廚 Joe 設計，以細膩的烹

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欄名 : 新鮮熱辣

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