  • 26°C
香港時間 : 2022511日 (三) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京新詞——彈窗

副刊版 2022/05/11

分享：

分享：

問北京朋友疫情怎樣。朝陽區不少街區被封，不讓出門。早輪確有過爭住去超市入貨，但現在相對也正常。不過確也是聽了上海朋友的勸告，囤了不少糧食。

基本上好多人都在家辦公了。有朋友從北京去天津，因住址在朝陽區，被告知，若不原路返回，就得在天津隔離七天。

在五一長假期間禁止堂食，好多朋友都在使館區亮馬橋附近活動，拍到長假時的照片，是人們都把外賣食物和camping桌椅帶到河邊，齊齊戶外野餐一樣。不過再過多兩天，管理當局又用圍板把河邊的範圍重重包着不讓進了。

好多朋友都提問：這樣發展下去，北京會像上海一樣嗎？相信主要看兩方面作決定：一來是判斷是否需封城，主要當然是看新增病例的數字；其次就是，得看是否需通過強硬的約制去減少市民的流動去阻止傳播。

實情是，北京原來一直管得已很嚴，數據爆炸式增長不太可能。有住北京的朋友，經上海想回京，回家後都得在家隔離十四天，而外來車進京也多多限制。更不用說，從河北進京（不少人是這樣每天來回上班），都早已需各種健康證明。

北京人現在流行一個詞，叫「彈窗」，即手機上的北京出行碼，可能會彈出一個信息，顯示你不符健康條件（如沒合適核酸報告，並非指中招），你就會被限制出行，或進入某些場所，解決方法，就是不斷要有陰性的核酸結果。

而兩地人民的特性亦有不同，上海確實沒有北京那麼好管，公民意識也較強，是個更傾向自由的商業城市；而北京則更習慣群眾運動，多年來一直在基層組織上較嚴，老百姓也習慣了這管束，只要政策說要限制出行，也會配合。不過，隨着近日疫情升溫，北京部分地鐵、公車路綫關閉，「類封城」的區域正不斷擴大。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

團購一頭騾
2022/05/10
團購一頭騾
核酸亭在左近
2022/05/09
核酸亭在左近
離開上海
2022/05/04
離開上海
聲生不息
2022/05/03
聲生不息
災難產業
2022/04/27
災難產業
疫情 北京 上海 天津 李照興

上一篇文章

年輕食家

下一篇文章

老區牆繪變打卡點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？