問北京朋友疫情怎樣。朝陽區不少街區被封，不讓出門。早輪確有過爭住去超市入貨，但現在相對也正常。不過確也是聽了上海朋友的勸告，囤了不少糧食。

基本上好多人都在家辦公了。有朋友從北京去天津，因住址在朝陽區，被告知，若不原路返回，就得在天津隔離七天。

在五一長假期間禁止堂食，好多朋友都在使館區亮馬橋附近活動，拍到長假時的照片，是人們都把外賣食物和camping桌椅帶到河邊，齊齊戶外野餐一樣。不過再過多兩天，管理當局又用圍板把河邊的範圍重重包着不讓進了。

好多朋友都提問：這樣發展下去，北京會像上海一樣嗎？相信主要看兩方面作決定：一來是判斷是否需封城，主要當然是看新增病例的數字；其次就是，得看是否需通過強硬的約制去減少市民的流動去阻止傳播。

實情是，北京原來一直管得已很嚴，數據爆炸式增長不太可能。有住北京的朋友，經上海想回京，回家後都得在家隔離十四天，而外來車進京也多多限制。更不用說，從河北進京（不少人是這樣每天來回上班），都早已需各種健康證明。

北京人現在流行一個詞，叫「彈窗」，即手機上的北京出行碼，可能會彈出一個信息，顯示你不符健康條件（如沒合適核酸報告，並非指中招），你就會被限制出行，或進入某些場所，解決方法，就是不斷要有陰性的核酸結果。

而兩地人民的特性亦有不同，上海確實沒有北京那麼好管，公民意識也較強，是個更傾向自由的商業城市；而北京則更習慣群眾運動，多年來一直在基層組織上較嚴，老百姓也習慣了這管束，只要政策說要限制出行，也會配合。不過，隨着近日疫情升溫，北京部分地鐵、公車路綫關閉，「類封城」的區域正不斷擴大。