《哈佛商業評論》九十年代有篇題為《How Management Teams Can Have a Good Fight》的文章，深得我心，它提醒領袖，當自己管治的團隊全部變成Yes Man，個個附和、齊齊拍手，沒有不同聲音、沒為更好的方案而爭論、沒有懷疑或質疑詰問的話，切勿沾沾自喜，這只顯示下屬若非「唔care」，就是「唔敢」。當所有人對阿頭都抱着「是但啦」、「你話咩就咩囉」、「由得你玩晒啦」的心態，則機構前景堪虞矣。故文章總結：機構若只充斥一堆應聲蟲的話，就只有往下滑這一條路，大家正合力製造機構強大的假象，真正的問題只會繼續腐爛，直至真相爆破，屆時已難以修補和逆轉。

想起《史記》中，春秋戰國時期醫學家扁鵲的故事。他路過齊國，望診見齊桓侯臉有病容，勸他及早醫治：「病不算重，只在肌膚部位，很快可治好。」但齊桓侯一句「寡人無疾」拋窒扁鵲。過了幾天，扁鵲又見到齊桓侯，提醒他：「你的病已經侵入血脈了，宜及早治理。」齊桓侯沒當一回事。又過幾天，扁鵲再次勸齊桓侯正視：「病已經深入腸胃，再不治理恐加重病情。」剛愎的齊桓侯，對扁鵲的勸告當然嗤之以鼻。再過十數天，扁鵲一看齊桓侯，一言不發就走了。

為何今次扁鵲不再出聲？扁鵲對齊桓侯派去的使者說：「疾在腠理（肌肉外在紋理），湯熨（用藥熱敷）之所及也（就可治好）；在肌膚，針石（針灸）之所及也；在腸胃，火齊（清火的藥劑）之所及也……今在骨髓，臣是以無請也（已沒法理治，故勸告也無用）」。齊桓侯未幾果然病重，派人請扁鵲來治，但扁鵲早已離開齊國，而齊桓侯不久便病逝。

成語「諱疾忌醫」的典故，就出自這個醫療故事，但也可對領導學帶來啟發：下層不再出聲，並非代表上頭英明或強大，而是大家心知，觀其病入膏肓景況，講都嘥氣。領導若平時不聽真說話，甚至懲罰好言相勸者，到察覺問題已入骨髓時，身邊已苦無人才可救命，皆因下層要不早已學曉沉默，要不乾脆走人，回天乏術之果，往往乃一己所種。