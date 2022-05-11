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運動後肌肉痠痛

副刊版 2022/05/11

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突然增加運動量可致運動後肌肉痠痛（DOMS），情況在落山跑或健身室作離心收縮運動後更為明顯。學說解釋一向歸因於肌肉問題，包括運動缺氧產生乳酸，或肌纖維因斷裂而致的炎症反應。但種種以上學說，仍未能合理解釋運動後肌肉症狀。而另一邊廂臨床卻發現按摩滾筒或按摩槍能有效解決到痠痛問題。究竟各自否定及推論理據何在？

DOMS現象會在運動後數小時發生，症狀常纏擾兩至3天。臨床發現痠痛程度，與突然加大的運動強度有某程度的正比關係。此外，亦發現向心收縮動作，即肌肉負重縮短並不會加大痠痛程度；反而離心收縮，即負重下拉長肌肉，痠痛程度更為明顯。可以由此估算，突如其來的運動及離心收縮運動類型，將會出現運動後肌肉痠痛。

乳酸學說解釋因運動缺氧而產生乳酸會引起肌肉痠痛。但研究發現乳酸濃度只在劇烈運動期間飈升，但這在出現痠痛症狀前已回復正常濃度水平；而相等或更甚程度的重力訓練，即使引致更高的乳酸濃度情況，但卻未有引起運動後肌肉痠痛，這推翻了乳酸引起DOMS的說法。此外，肌肉組織抽樣於顯微鏡下檢查，並未發現任何斷裂受傷或發炎變化。故此，乳酸或肌纖維受傷學說，並未能清楚解釋DOMS的出現。

反觀若以顯微鏡檢查筋膜組織，能發現深層筋膜在運動後會出現變形或撕裂情況。學說解釋由於肌肉與深層筋膜緊密連接，並因非彈性特性，運動期間的負荷會讓深層筋膜首當其衝承擔，故此，筋膜變形或撕裂才是DOMS的成因。若運動後及時拉筋或以按摩器具糾正筋膜結構，能預防或紓解DOMS的出現。

運動後肌肉痠痛

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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